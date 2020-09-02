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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Porto Benicio Baker-Boaitey'yi kadrosuna kattı

Porto Benicio Baker-Boaitey'yi kadrosuna kattı

Portekiz ekibi Porto, 'nin takımından 16 yaşındaki genç futbolcu Benicio Baker-Boaitey'yi resmen transfer etti. İşte detaylar...

Porto Kulübü, 16 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Baker-Boaitey ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Baker-Boaitey, altyapısından yetiştiği ile profesyonel sözleşme imzalamayı reddetmişti.

Potansiyeliyle İngiliz futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Baker-Boaitey, geçen sezon West Ham United'ın 18 yaş altı takımında görev yapmıştı.

  1. 02.09.2020
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