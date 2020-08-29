Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) son sahibi Arsenal ile Community Shield finalinde mücadele edecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Liverpool'da Alex Oxlade Chamberlain bu maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Arsenal'de ise, Gabriel Martinelli, Shkodran Mustafi, Calum Chambers, Pablo Marí gibi yıldızlar önemli mücadelede yerini alamayacak.

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal - Liverpool maçı bu akşam saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Leno, Saliba, David Luiz, Tierney, Soares, Xhaka, Torreia, Niles, Nelson, Nketiah, Aubameyang

Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Djik, Robertson, Fabinho, Jones, Keita, Salah, Mane, Firmino