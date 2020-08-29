Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

finalinde ile karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in son şampiyonu ile 'nın (FA Cup) son sahibi ile finalinde mücadele edecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Liverpool'da Alex Oxlade Chamberlain bu maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Arsenal'de ise, Gabriel Martinelli, Shkodran Mustafi, Calum Chambers, Pablo Marí gibi yıldızlar önemli mücadelede yerini alamayacak.

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal - Liverpool maçı bu akşam saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Leno, Saliba, , Tierney, Soares, Xhaka, Torreia, Niles, Nelson, Nketiah, Aubameyang

Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Djik, Robertson, Fabinho, Jones, Keita, Salah, Mane, Firmino

  1. 29.08.2020
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