Community Shield finalinde Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) son sahibi Arsenal ile Community Shield finalinde mücadele edecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Liverpool'da Alex Oxlade Chamberlain bu maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Arsenal'de ise, Gabriel Martinelli, Shkodran Mustafi, Calum Chambers, Pablo Marí gibi yıldızlar önemli mücadelede yerini alamayacak.
ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Arsenal - Liverpool maçı bu akşam saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Arsenal: Leno, Saliba, David Luiz, Tierney, Soares, Xhaka, Torreia, Niles, Nelson, Nketiah, Aubameyang
Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Djik, Robertson, Fabinho, Jones, Keita, Salah, Mane, Firmino
- 29.08.2020
- 94. Gazi Koşusu heyecanı 30 Ağustos Pazar günü yaşanacak!
- Son dakika transfer haberi: Anlaşma kesinleşti! "Giuliano Fenerbahçe'de"
- Beşiktaş'ta Balotelli sürprizi! Sergen Yalçın...
- Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu! Santon'dan cevap...
- Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çok konuşulacak takas! Mert Hakan'ın rövanşı...
- Fenerbahçe'de o transfer sonrası kırmızı alarm! Tam 4 isim...
- Ferdi Kadıoğlu ve Milli sürpriz! Emre Belözoğlu ile Şenol Güneş...
- Trabzonspor transferde şaha kalktı! 6 bomba birden...
- Fenerbahçe - Alanyaspor maçında kareler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.