Union Berlin'de Max Kruse şoku! Resmi maça çıkmadan sakatlandı
Fenerbahçe'den sorunlu bir şekilde ayrılan Max Kruse, Alman ekibi Union Berlin'in yolunu tutmuştu. 32 yaşındaki futbolcu antrenmanda ayak bileğinden sakatlık yaşadı.
Union Berlin'de Max Kruse şoku yaşanıyor. Fenerbahçe'deki sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip Alman ekibine transfer olan Max Kruse resmi maça çıkmadan sakatlık yaşadı.
Ajansspor'un haberine göre, Union Berlin ile yeni sezona hazırlanan Max Kruse antrenmanda sakatlandı ve çalışmaya devam edemedi.
32 yaşındaki Kruse'nin dün yapılan antrenmanda ayak bileğinden sakatlık geçirdiği ifade edildi. Eğer futbolcu tedaviye olumlu yanıt verirse bu hafta içinde tekrar takıma dönebilecek. Union Berlin ekibi, Cuma veya Cumartesi günü hazırlık maçları yapmayı planlıyor.
SAKATLIK SONRASI AÇIKLAMA!
Max Kruse'den sakatlık sonrası bir açıklama geldi. Kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kruse, "Kendimi en geç ilk maç gününe kadar zinde olacak şekilde hazırlayacağıma eminim. Tekrar gol avına çıkacağım merak etmeyin" dedi.
- 19.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 17:32
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Union Berlin'de Max Kruse şoku! Resmi maça çıkmadan sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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