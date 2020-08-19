Union Berlin'de Max Kruse şoku! Resmi maça çıkmadan sakatlandı - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Avrupa’dan Futbol Alman ekibinde Kruse şoku! Resmi maça çıkmadan...

'de şoku! Resmi maça çıkmadan sakatlandı

Union Berlin'de Max Kruse şoku! Resmi maça çıkmadan sakatlandı

'den sorunlu bir şekilde ayrılan , Alman ekibi 'in yolunu tutmuştu. 32 yaşındaki futbolcu antrenmanda sakatlık yaşadı.

'de şoku yaşanıyor. 'deki sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip Alman ekibine transfer olan Max Kruse resmi maça çıkmadan sakatlık yaşadı.

Ajansspor'un haberine göre, Union Berlin ile yeni sezona hazırlanan Max Kruse antrenmanda sakatlandı ve çalışmaya devam edemedi.

32 yaşındaki Kruse'nin dün yapılan antrenmanda sakatlık geçirdiği ifade edildi. Eğer futbolcu tedaviye olumlu yanıt verirse bu hafta içinde tekrar takıma dönebilecek. Union Berlin ekibi, Cuma veya Cumartesi günü hazırlık maçları yapmayı planlıyor.

SAKATLIK SONRASI AÇIKLAMA!
Max Kruse'den sakatlık sonrası bir açıklama geldi. Kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kruse, "Kendimi en geç ilk maç gününe kadar zinde olacak şekilde hazırlayacağıma eminim. Tekrar gol avına çıkacağım merak etmeyin" dedi.

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 17:32
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