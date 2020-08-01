İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Asenal ile Chelsea Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Final maçının yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Peki, Arsenal - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere FA Cup finalinde Arsenal ve Chelsea karşı karşıya geliyor. Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele başlayacak.
İki ekip arasında ligde oynanan ilk karşılaşmayı Chelsea 2-1 kazanmış; ligin ikinci yarısındaki maç ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Arsenal'da Shkodran Mustafi, Gabriel Martinelli, Calum Chambers ve Pablo Mari sakatlıkları bulunuyor. Chelsea'de uzun süredir sakatlığı bulunan N'Golo Kante'nin bu maçta oynaması beklenmiyor.
ARSENAL - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Arsenal: Martinez, Holding, Luiz, Tierney, Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka, Pepe, Lacazette, Aubameyang
Chelsea: Caballero, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Hudson-Odoi, Pulisic, Giroud
ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
- 01.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arsenal - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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