Arsenal - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere FA Cup finalinde Arsenal ve Chelsea karşı karşıya geliyor. Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele başlayacak.

İki ekip arasında ligde oynanan ilk karşılaşmayı Chelsea 2-1 kazanmış; ligin ikinci yarısındaki maç ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Arsenal'da Shkodran Mustafi, Gabriel Martinelli, Calum Chambers ve Pablo Mari sakatlıkları bulunuyor. Chelsea'de uzun süredir sakatlığı bulunan N'Golo Kante'nin bu maçta oynaması beklenmiyor.

ARSENAL - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Martinez, Holding, Luiz, Tierney, Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka, Pepe, Lacazette, Aubameyang

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Hudson-Odoi, Pulisic, Giroud

ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.