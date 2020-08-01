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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Arsenal - Chelsea | CANLI

() finalinde Asenal ile 'nda kozlarını paylaşıyor. Ligde başarısız bir sezonu geride bırakan , FA Cup'ı müzesine götürerek taraftarının gönlünü almak istiyor. Chelsea de bu sezon yenilmediği ezeli rakibini kupa finalinde de devirip mutlu sona ulaşmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İngiltere finali (Federasyon Kupası) Londra derbisine sahne oluyor. ve , Wembley Stadı'nda kupa için kozlarını paylaşıyor.

İki ekip arasında ligde oynanan ilk karşılaşmayı Chelsea 2-1 kazanmış; ligin ikinci yarısındaki maç ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Arsenal'da Shkodran Mustafi, Gabriel Martinelli, Calum Chambers ve Pablo Mari sakatlıkları bulunuyor. Chelsea'de uzun süredir sakatlığı bulunan N'Golo Kante yok.

ARSENAL-CHELSEA CANLI


ARSENAL - CHELSEA MAÇI 11'LERİ

Arsenal: Martinez, Holding, Luiz, Tierney, Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles, , Lacazette, Aubameyang

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, James, Zouma, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Pulisic, Giroud

ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal-Chelsea mücadelesi saat 19.30'da başladı ve Spor'da canlı yayınlanıyor.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 19:28
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