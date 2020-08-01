İngiltere FA Cup finali (Federasyon Kupası) Londra derbisine sahne oluyor. Arsenal ve Chelsea, Wembley Stadı'nda kupa için kozlarını paylaşıyor.

İki ekip arasında ligde oynanan ilk karşılaşmayı Chelsea 2-1 kazanmış; ligin ikinci yarısındaki maç ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Arsenal'da Shkodran Mustafi, Gabriel Martinelli, Calum Chambers ve Pablo Mari sakatlıkları bulunuyor. Chelsea'de uzun süredir sakatlığı bulunan N'Golo Kante yok.

ARSENAL-CHELSEA CANLI





ARSENAL - CHELSEA MAÇI 11'LERİ

Arsenal: Martinez, Holding, Luiz, Tierney, Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles, Pepe, Lacazette, Aubameyang

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, James, Zouma, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Pulisic, Giroud

ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal-Chelsea mücadelesi saat 19.30'da başladı ve TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.