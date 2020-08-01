İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Asenal ile Chelsea Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Ligde başarısız bir sezonu geride bırakan Arsenal, FA Cup'ı müzesine götürerek taraftarının gönlünü almak istiyor. Chelsea de bu sezon yenilmediği ezeli rakibini kupa finalinde de devirip mutlu sona ulaşmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İngiltere FA Cup finali (Federasyon Kupası) Londra derbisine sahne oluyor. Arsenal ve Chelsea, Wembley Stadı'nda kupa için kozlarını paylaşıyor.
İki ekip arasında ligde oynanan ilk karşılaşmayı Chelsea 2-1 kazanmış; ligin ikinci yarısındaki maç ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Arsenal'da Shkodran Mustafi, Gabriel Martinelli, Calum Chambers ve Pablo Mari sakatlıkları bulunuyor. Chelsea'de uzun süredir sakatlığı bulunan N'Golo Kante yok.
ARSENAL-CHELSEA CANLI
ARSENAL - CHELSEA MAÇI 11'LERİ
Arsenal: Martinez, Holding, Luiz, Tierney, Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles, Pepe, Lacazette, Aubameyang
Chelsea: Caballero, Azpilicueta, James, Zouma, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Pulisic, Giroud
ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Arsenal-Chelsea mücadelesi saat 19.30'da başladı ve TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
- 01.08.2020
- Güncelleme: 01.08.2020 19:28
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi
- Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...
- Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki Lung konuştu! "Türkiye..."
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Vedat Muriqi transferi için o teknik direktör...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arsenal - Chelsea | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.