Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nda yarı final maçında Lig şampiyonu ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi en merak edilen konular arasında muhtemel 11'ler, maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

finalinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. İki takım arasında ligde oynanan ilk maçı Bayer Leverkusen 2-1 kazanırken, İkinci maçı kazanan 4-2'lik skorla Bayern Münih oldu.

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen'de Paulinho ile Daley Sinkgraven sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Bayern Münih'te ise Javi Martinez ve Corentin Tolisso'nun sakatlıkları devam ediyor.

Bayer Leverkusen: Hradecky, L.Bender, Tapsoba, S.Bender, Wendell, Aranguiz, Baumgartlinger, Diaby, Havertz, Bailey, Volland

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 04.07.2020
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