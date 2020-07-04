Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Kupası'nda yarı final maçında Lig şampiyonu Bayern Münih ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi en merak edilen konular arasında muhtemel 11'ler, maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Mücadele Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. İki takım arasında ligde oynanan ilk maçı Bayer Leverkusen 2-1 kazanırken, İkinci maçı kazanan 4-2'lik skorla Bayern Münih oldu.
BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bayer Leverkusen'de Paulinho ile Daley Sinkgraven sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Bayern Münih'te ise Javi Martinez ve Corentin Tolisso'nun sakatlıkları devam ediyor.
Bayer Leverkusen: Hradecky, L.Bender, Tapsoba, S.Bender, Wendell, Aranguiz, Baumgartlinger, Diaby, Havertz, Bailey, Volland
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski
BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 04.07.2020
- Son dakika haberleri: Kriz büyüyor! Galatasaray FIFA'ya gidiyor
- Dev maç için nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler
- Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!
- Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi! İşte B planı
- Usta yazardan flaş Onyekuru yorumu "Bu işte büyük bir saçmalık var"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.