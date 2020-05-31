Bu yaşta bu performans! Jan Koller 47 yaşında 15 gol attı!
Anderlecht, Borussia Dortmund, Monaco gibi dünya devi kulüplerde forma giymiş, boyu ve oyun tarzıyla hafızalara kazınmış olan Çekyalı Jan Koller 47 yaşında 15 gol kaydetti. Smetanova Ihota takımında forma giyen Koller futbolu bırakmayı düşünmediğini belirtti.
- 31.05.2020
- Belhanda Galatasaray yönetimine şart koştu! Canlı yayında açıklandı
- Galatasaray'ın transfer hedefine Rıza Çalımbay engeli
- Canlı yayında duyurdu! "Trabzonspor ile iki futbolcumuz için daha görüşüyoruz"
- Canlı yayında transferi doğruladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç...
- Fenerbahçe'den dev proje! Dolu tribünlere karşı oynayacak
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bu yaşta bu performans! Jan Koller 47 yaşında 15 gol attı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.