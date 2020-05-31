Bu yaşta bu performans! Jan Koller 47 yaşında 15 gol attı! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Avrupa’dan Futbol Jan Koller 47 yaşında 15 gol attı!

Bu yaşta bu performans! 47 yaşında 15 gol attı!

Bu yaşta bu performans! Jan Koller 47 yaşında 15 gol attı!

Anderlecht, , Monaco gibi dünya devi kulüplerde forma giymiş, boyu ve oyun tarzıyla hafızalara kazınmış olan Çekyalı 47 yaşında 15 gol kaydetti. takımında forma giyen Koller futbolu bırakmayı düşünmediğini belirtti.

Çekya 'nın efsane forvetlerinden biri olan muhteşem performansına devam ediyor. 47 yaşında olan Koller, gollerini sıralamaya devam ediyor. Kariyerini Çekya'nın takımında sürdüren Koller, 47 yaşında olmasına rağmen bu sezon tam 15 gol attı. 'ta yıldızı parlayan Koller, Anderlecht, , Monaco gibi kulüplerin formasını giymişti. Koller futbolu bırakmayı düşünmediğini de açıkladı.
  1. 31.05.2020
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