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21 Mayıs 2020, Perşembe
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’ya gönderme

Infantino’ya gönderme

Başkanı , Başkanı 'ya da göndermede bulundu. Ceferin, "Bir gün başka, diğer gün başka konuşuyor. Bir yandan maç sayısını düşürelim diyor, diğer yandan 24 takımla Kupası oynatmak istiyor. Kriz süresince konuşamadık. Ancak, zamanı gelince oturur konuşuruz" diye konuştu.

Başkanı , Başkanı 'ya da göndermede bulundu. Ceferin, "Bir gün başka, diğer gün başka konuşuyor. Bir yandan maç sayısını düşürelim diyor, diğer yandan 24 takımla Kupası oynatmak istiyor. Kriz süresince konuşamadık. Ancak, zamanı gelince oturur konuşuruz" diye konuştu.

  1. 21.5.2020
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