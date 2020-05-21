Infantino’ya gönderme

UEFA Başkanı Ceferin, FIFA Başkanı Infantino'ya da göndermede bulundu. Ceferin, "Bir gün başka, diğer gün başka konuşuyor. Bir yandan maç sayısını düşürelim diyor, diğer yandan 24 takımla Kulüpler Dünya Kupası oynatmak istiyor. Kriz süresince konuşamadık. Ancak, zamanı gelince oturur konuşuruz" diye konuştu.