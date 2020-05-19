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19 Mayıs 2020, Salı
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'li futbolcular maaş indirimini kabul etti

PSV'li futbolcular maaş indirimini kabul etti

(Eredivisie) ekibi 'de futbolcular, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle maaşlarında indirime gitti. Oyuncular adında açıklama yapan , “Soyunma odasında birlik çok önemlidir, bunu yapabildiğimiz için gurur duyuyorum." dedi.

(Eredivisie) ekibi , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında indirime gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, salgının getirdiği ekonomik zorluklara vurgu yapılarak, "PSV, A takım oyuncularıyla ücretleri düşürme konusunda anlaşmaya varmıştır." denildi.

Oyuncular adına açıklama yapan PSV'nin sağ beki , "Soyunma odasında birlik çok önemlidir, bunu yapabildiğimiz için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Hollanda'da corona virüsü salgını nedeniyle 2019-2020 sezonu iptal edilmiş, liglerde şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtilmişti.


  1. 19.05.2020
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