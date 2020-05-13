Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak
Yeni tip corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle askıya alınan Avusturya 1. Futbol Ligi'nin 2 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı ilan edildi. Yapılan açıklamada takımların 15 Mayıs'ta toplu antrenmanlara başlayabilecekleri belirtildi.
Avusturya 1. Futbol Ligi'nin 2 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı ilan edildi.
Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, takımların 15 Mayıs'ta toplu antrenmanlara başlayabilecekleri belirtildi.
Müsabakaların 2 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı ve her maçtan önce oyunculara Kovid-19 testi yapılacağı kaydedildi.
LİGİN 15 TEMMUZ'DA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
Ligde 3 günde bir maç oynanacağı ve sezonun 15 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.
Öte yandan, Salzburg ile Austria Lustenau arasındaki Avusturya Kupası finalinin ise 29 Mayıs'ta oynanacağı duyuruldu.
- 13.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.