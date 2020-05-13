Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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1. 2 Haziran'da yeniden başlayacak

Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak

Yeni tip corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle askıya alınan 1. 'nin 2 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı ilan edildi. Yapılan açıklamada takımların 'ta toplu antrenmanlara başlayabilecekleri belirtildi.

1. 'nin 2 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı ilan edildi.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, takımların 'ta toplu antrenmanlara başlayabilecekleri belirtildi.

Müsabakaların 2 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı ve her maçtan önce oyunculara Kovid-19 testi yapılacağı kaydedildi.

LİGİN 15 TEMMUZ'DA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Ligde 3 günde bir maç oynanacağı ve sezonun 15 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan, Salzburg ile Austria Lustenau arasındaki Avusturya Kupası finalinin ise 29 Mayıs'ta oynanacağı duyuruldu.

  1. 13.05.2020
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