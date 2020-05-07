Son karar 30 Mayıs

Sırbistan ve Hırvatistan maçları 30 Mayıs'tan itibaren yeniden oynatma kararı aldı. Sırbistan'da kalan 4 maç oynanacak. Playoff ve play-out karşılaşmaları iptal edildi. Hırvatistan 1. Lig'ini oynatacak. Alt ligler ise iptal.