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03 Mayıs 2020, Pazar
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Lampard'dan Covid-19 testi eleştirisi!

Lampard'dan Covid-19 testi eleştirisi!

Dünyada corona virüsü ile mücadele tüm hızıyla sürerken, ekiplerinden 'nin teknik direktörlüğünü yapan 'dan bir eleştiri geldi. 41 yaşındaki teknik adam "Corona virüsü ile ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarından önce dünyasının teste tabi tutulması bana doğru gelmiyor" şeklinde konuştu.

ekibi 'nin teknik direktörü , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin futbolculardan önce sağlık çalışanlarına yapılması gerektiğini savundu.

Lampard, İngiltere basınında yer alan açıklamasında, maçlarının başlatılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında seçeneklerden biri olan futbolculara Kovid-19 testi yapılma ihtimalini değerlendirdi.

Test konusunun detaylı şekilde düşünülmesi gerektiğini vurgulayan İngiliz , "Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve aylardır inanılmaz bir iş çıkaran sağlık çalışanları için yapılan test sayısını bilemiyorum. Koronavirüsle ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarından önce dünyasının teste tabi tutulması bana doğru gelmiyor. Eminim sadece bana değil, kimseye doğru gelmiyordur." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde futbolun devam etmesi yönünde bir eğilim olduğuna dikkati çeken Lampard, "Temas sporu yapıyoruz. Futbolcular ve teknik ekibin sağlıkları tabii ki önemli. Hepimiz futbolu özledik ama oyuncuları riske atmadan futbola dönmeyi nasıl başarabiliriz? Bu gerçekle yüzleşmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Premier Lig'de 2019-2020 sezonu, salgın nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınmıştı.

  1. 03.05.2020
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