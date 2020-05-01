UEFA'dan Hollanda'ya 'Avrupa kupaları' mektubu!
UEFA, corona virüsü salgını nedeniyle futbol liglerini iptal eden Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonuna (KNVB) mektup göndererek, Avrupa kupalarına katılacak takımların "sportif başarı" esasına göre seçilmesini istedi.
UEFA, corona virüsü salgını nedeniyle futbol liglerini iptal eden Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonuna (KNVB) mektup gönderdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, mektupta UEFA'nın Avrupa kupalarına katılacak takımları "sportif başarı" esasına göre seçilmesini istediği belirtildi.
UEFA'nın ayrıca, Hollanda Kupası'nı kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımın, kupa finali iptal olduğu için ligdeki sıralamaya göre belirlenmesini talep ettiği aktarıldı.
Federasyonun UEFA kriterlerine uyarak, lig birincisi Ajax'ı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna, ikinci AZ Alkmaar'ı ön elemelere, üçüncü Feyenoord'u UEFA Avrupa Ligi gruplarına, dördüncü PSV ve beşinci Willem II'yi ise ön elemelere göndereceği belirtildi.
- 01.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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