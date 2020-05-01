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01 Mayıs 2020, Cuma
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'dan Hollanda'ya 'Avrupa kupaları' mektubu!

UEFA'dan Hollanda'ya 'Avrupa kupaları' mektubu!

, corona virüsü salgını nedeniyle futbol liglerini iptal eden () mektup göndererek, Avrupa kupalarına katılacak takımların "sportif başarı" esasına göre seçilmesini istedi.

, corona virüsü salgını nedeniyle futbol liglerini iptal eden () mektup gönderdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, mektupta UEFA'nın Avrupa kupalarına katılacak takımları "sportif başarı" esasına göre seçilmesini istediği belirtildi.

UEFA'nın ayrıca, 'nı kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımın, kupa finali iptal olduğu için ligdeki sıralamaya göre belirlenmesini talep ettiği aktarıldı.

Federasyonun UEFA kriterlerine uyarak, lig birincisi Ajax'ı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna, ikinci AZ Alkmaar'ı , üçüncü Feyenoord'u UEFA Avrupa Ligi gruplarına, dördüncü PSV ve beşinci Willem II'yi ise ön elemelere göndereceği belirtildi.

  1. 01.05.2020
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