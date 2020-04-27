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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Kabul etmedi

Kabul etmedi

Yetenekli orta saha , 'dan gelen ikinci sözleşme uzatma teklifini de geri çevirdi.

Yetenekli orta saha , 'dan gelen ikinci sözleşme uzatma teklifini de geri çevirdi. Voetbal International'de yer alan habere göre; Kökçü'nün zam talebi olduğu ancak Feyenoord'un yaptığı teklifin talep ettiği miktar karşısında çok düşük kaldığı vurgulandı.
  1. 27.4.2020
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