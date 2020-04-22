Yunanistan'da flaş gelişme! Küme düşme...
Şiddet olaylarıyla sık sık gündeme gelen Yunanistan Ligi yeni bir krizle karşı karşıya... PAOK'un yolsuzluk iddiaları üzerine Olympiakos hakkında araştırma başlatan Etik Kurulu, dosyasını tamamlayıp yargıya teslim etti. Yargının vereceği karara göre, Olympiakos'a küme düşmeye varan ağır bir ceza verilebileceği iddia edildi.
Yunanistan'da Olympiakos ile Paok arasında saha dışındaki savaş sürüyor. Olympiakos'un geçtiğimiz aylarda açtığı dava sonrası 7 puanı silinen PAOK, karşı atağa geçerek Olympiakos'u 'yolsuzluk ve şike' yaptığı gerekçesiyle Etik Kurulu'na şikayet etmişti.
Etik Kurulu gözlemcileri, yolsuzluk ve şike yaptığı iddia edilen Olympiakos Başkanı Marinakis hakkındaki araştırmasını tamamlayıp dosyayı yargıya teslim etti.
Buna göre Olympiakos Başkanı Marinakis'in ömür boyu futboldan men edilme tehlikesi bulunurken, Olympiakos kulübünün küme düşürülme ihtimali bulunuyor.
- 22.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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