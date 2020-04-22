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22 Nisan 2020, Çarşamba
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'da flaş gelişme! Küme düşme...

Yunanistan'da flaş gelişme! Küme düşme...

Şiddet olaylarıyla sık sık gündeme gelen Ligi yeni bir krizle karşı karşıya... PAOK'un yolsuzluk iddiaları üzerine hakkında araştırma başlatan , dosyasını tamamlayıp yargıya teslim etti. Yargının vereceği karara göre, Olympiakos'a küme düşmeye varan ağır bir ceza verilebileceği iddia edildi.

'da ile Paok arasında saha dışındaki savaş sürüyor. Olympiakos'un geçtiğimiz aylarda açtığı dava sonrası 7 puanı silinen PAOK, karşı atağa geçerek Olympiakos'u 'yolsuzluk ve şike' yaptığı gerekçesiyle 'na şikayet etmişti.

Etik Kurulu gözlemcileri, yolsuzluk ve şike yaptığı iddia edilen Olympiakos Başkanı Marinakis hakkındaki araştırmasını tamamlayıp dosyayı yargıya teslim etti.

Buna göre Olympiakos Başkanı Marinakis'in ömür boyu futboldan men edilme tehlikesi bulunurken, Olympiakos kulübünün küme düşürülme ihtimali bulunuyor.

  1. 22.04.2020
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