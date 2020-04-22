Yunanistan'da flaş gelişme! Küme düşme...

Yunanistan'da Olympiakos ile Paok arasında saha dışındaki savaş sürüyor. Olympiakos'un geçtiğimiz aylarda açtığı dava sonrası 7 puanı silinen PAOK, karşı atağa geçerek Olympiakos'u 'yolsuzluk ve şike' yaptığı gerekçesiyle Etik Kurulu'na şikayet etmişti.

Etik Kurulu gözlemcileri, yolsuzluk ve şike yaptığı iddia edilen Olympiakos Başkanı Marinakis hakkındaki araştırmasını tamamlayıp dosyayı yargıya teslim etti.

Buna göre Olympiakos Başkanı Marinakis'in ömür boyu futboldan men edilme tehlikesi bulunurken, Olympiakos kulübünün küme düşürülme ihtimali bulunuyor.

