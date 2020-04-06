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06 Nisan 2020, Pazartesi
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'da kulüpleri için yardım fonu oluşturuldu

Hollanda'da futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturuldu

Kraliyet Federasyonu (), yeni tip corona virüsün (Covid-19) olumsuz etkileri sebebiyle amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturdu. Fona ilk etapta Hollanda oyuncuları ve lig sponsorlarının toplam 11 milyon Euro bağış yaptığı açıklandı.

Corona virüsü sektörünü de mali açıdan sıkıntıya sokarken, futbol kulüplerini korumak için Krailyet () önemli bir adım attı.

Federasyondan yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtilirken, kulüpler için yardım fonu oluşturulduğu ifade edildi.

Oluşturulan yardım fonuna Hollanda oyuncuları ve lig sponsorlarının toplamda 11 milyon Euro bağış yaparak öncülük ettikleri bildirildi. Toplanacak bütün yardımların profesyonel ve amatör kulüplerin arasında paylaştırılacağı aktarıldı.

  1. 06.04.2020
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