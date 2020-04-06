Hollanda'da futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturuldu

Corona virüsü futbol sektörünü de mali açıdan sıkıntıya sokarken, futbol kulüplerini korumak için Hollanda Krailyet Futbol Federasyonu (KNVB) önemli bir adım attı.

Federasyondan yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtilirken, kulüpler için yardım fonu oluşturulduğu ifade edildi.

Oluşturulan yardım fonuna Hollanda Milli Takımı oyuncuları ve lig sponsorlarının toplamda 11 milyon Euro bağış yaparak öncülük ettikleri bildirildi. Toplanacak bütün yardımların profesyonel ve amatör kulüplerin arasında paylaştırılacağı aktarıldı.