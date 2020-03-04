Utrecht 2-0 Ajax | MAÇ SONUCU
Hollanda Kupası'nda favoriler arasında gösterilen Ajax, yarı finalde konuk olduğu Utrecht'e 2-0'lık skorla mağlup olarak kupaya veda etti. Ev sahibine finali getiren golleri 33'te Van de Streek ile 65'te penaltıdan Simon Gustafson kaydetti.
Hollanda Kupası yarı final maçında Utrecht, sahasında Ajax'ı konuk etti. Ev sahibi ekip güçlü rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Utrecht'e galibiyeti getiren golleri 33'te Van de Streek ile 65'te penaltıdan Simon Gustafson kaydetti.
Konuk ekip Ajax'ta Galatasaray'dan kiralanan Ryan Babel forma giymedi.
- 05.03.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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