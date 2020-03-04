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04 Mart 2020, Çarşamba
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2-0 Ajax | MAÇ SONUCU

Utrecht 2-0 Ajax | MAÇ SONUCU

'nda favoriler arasında gösterilen Ajax, yarı finalde konuk olduğu 'e 2-0'lık skorla mağlup olarak kupaya veda etti. Ev sahibine finali getiren golleri 33'te Van de Streek ile 65'te penaltıdan kaydetti.

yarı final maçında , sahasında Ajax'ı konuk etti. Ev sahibi ekip güçlü rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Utrecht'e galibiyeti getiren golleri 33'te Van de Streek ile 65'te penaltıdan kaydetti.

Konuk ekip Ajax'ta 'dan kiralanan forma giymedi.

  1. 05.03.2020
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