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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Avrupa’dan Futbol Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu adayları belli oldu! Edin Visca...

, 'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday

Edin Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday

'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Medipol Başakşehir, son 32 turu mücadelesinde karşılaştığı rakibi Sporting CP'yi uzatmalarda 4-1 mağlup ederek son 16 takım arasına katılma başarısı göstermişti. Temsilcimize turu getiren golü kaydederken, UEFA Bosnalı oyuncuyu haftanın en iyi oyuncusu arasında gösterdi.

'in Bosnalı oyuncusu , 'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday olan futbolcular arasında yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında 3-1 mağlup olduğu mücadelenin rövanşında sahasında Sporting CP'yi 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran ve 'nın Kopenhag ekibiyle eşleşen İstanbul Başakşehir'de Edin Visca, haftanın oyuncusuna aday gösterildi. Mücadelede 2 gol atan Visca, hem maçı uzatmaya götüren golü kaydetti, hem de uzatmada penaltıdan bir gol daha bularak takımına turu getirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday diğer oyuncular ise, 'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, 'in genç oyuncusu Kai Havertz ve Espanyol'un Arjantinli forvet oyuncusu Jonathan Calleri oldu.

  1. 29.02.2020
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