Mesut Özil'e Katar'dan son dakika teklifi!
Arsenal'de eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mesut Özil'in, transfer döneminin son gününde bir Katar kulübünden teklif aldığı ve ayrılmak istediği öğrenildi. Ancak İngiliz yöneticiler, Türk asıllı Alman yıldızın yerine transfer yapamayacaklarını düşünerek ayrılığa izin vermedi. İşte detaylar..
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in ara transfer döneminin son gününde flaş bir ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
İngiliz Mirror'ın haberine göre, Türk asıllı Alman yıldızın, transfer döneminin bitmesine saatler kala bir Katar kulübünden teklif aldığı belirtildi. Arsenal'de performansı nedeniyle eleştiriler alan 31 yaşındaki 10 numaranın, takımda mutsuz olduğu ve bu nedenle yönetime ayrılık kararını ilettiği öne sürüldü
ARSENAL YÖNETİMİ AYRILIĞI VETO ETTİ
Ancak İngiliz yöneticiler, yeni bir transfere zaman kalmamasından dolayı Mesut'un yerini dolduramayacaklarını düşünerek ayrılığa izin vermedi. Haberde ayrıca, Arsenal'in hocası Mikel Arteta'nın yaz transfer döneminde Mesut Özil'in yerine yeni bir 10 numara transferine sıcak baktığı ifade edildi.
Mesut Özil yıllık 15.6 milyon sterlin ile Arsenal'in en fazla kazanan oyuncusu konumunda bulunuyor.
- 02.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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