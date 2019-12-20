Mesut Özil'in yeni hocası resmen açıklandı!

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın formasını terleten Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil'in yeni teknik direktörü belli oldu.

İngiliz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mesut Özil'in yeni hocasının son olarak Manchester City'de görev alan Mikel Arteta olduğu açıklandı.

İspanyol eski yıldız, futbolculuk döneminde Barcelona, Paris Saint Germain, Glasgow Rangers, Real Sociedad, Everton ve Arsenal formaları terletmişti.

37 yaşındaki İspan teknik adam, 2016-17 sezonunda Manchester City'de antrenör olarak yer almış ve Pep Guardiola ile beraber çalışmıştı.

MESUT'TAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM!

Arsenal'in Arteta'dan önceki teknik direktörü Unai Emery ile yıldız barışmayan Mesut, yeni hocasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla selamladı.

İşte Mesut'un Arteta paylaşımı; (Arsenal ailesine yeniden hoşgeldin Arteta!)