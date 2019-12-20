Mesut Özil'in yeni hocası resmen açıklandı!
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil'in yeni hocası açıklandı... Son olarak Unai Emery'in teknik direktörlük koltuğunda oturduğu İngiliz ekibinin başına Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Mikel Arteta getirildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın formasını terleten Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil'in yeni teknik direktörü belli oldu.
İngiliz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mesut Özil'in yeni hocasının son olarak Manchester City'de görev alan Mikel Arteta olduğu açıklandı.
İspanyol eski yıldız, futbolculuk döneminde Barcelona, Paris Saint Germain, Glasgow Rangers, Real Sociedad, Everton ve Arsenal formaları terletmişti.
37 yaşındaki İspan teknik adam, 2016-17 sezonunda Manchester City'de antrenör olarak yer almış ve Pep Guardiola ile beraber çalışmıştı.
MESUT'TAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM!
Arsenal'in Arteta'dan önceki teknik direktörü Unai Emery ile yıldız barışmayan Mesut, yeni hocasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla selamladı.
İşte Mesut'un Arteta paylaşımı; (Arsenal ailesine yeniden hoşgeldin Arteta!)
Welcome back to the @Arsenal family! ?????? @m8arteta #M1Ö #YaGunnersYa pic.twitter.com/xvXI72mkEE— Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 20, 2019
- 20.12.2019
- Güncelleme: 20.12.2019 17:41
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