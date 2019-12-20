Mesut Özil'in yeni hocası resmen açıklandı! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Mesut Özil'in yeni hocası resmen açıklandı!

'in yeni hocası resmen açıklandı!

Mesut Özil'in yeni hocası resmen açıklandı!

ekibi 'de forma giyen yıldız orta saha oyuncusu 'in yeni hocası açıklandı... Son olarak 'in teknik direktörlük koltuğunda oturduğu İngiliz ekibinin başına 'nın eski yardımcısı getirildi.

ekibi 'ın formasını terleten Alman asıllı Türk futbolcu 'in yeni belli oldu.

İngiliz ekibinin resmi hesabından yapılan açıklamada, Mesut Özil'in yeni hocasının son olarak 'de görev alan olduğu açıklandı.

İspanyol eski yıldız, futbolculuk döneminde , , Glasgow Rangers, , Everton ve formaları terletmişti.

37 yaşındaki İspan teknik adam, 2016-17 sezonunda Manchester City'de antrenör olarak yer almış ve ile beraber çalışmıştı.

MESUT'TAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM!

Arsenal'in Arteta'dan önceki teknik direktörü ile yıldız barışmayan Mesut, yeni hocasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla selamladı.

İşte Mesut'un Arteta paylaşımı; (Arsenal ailesine yeniden hoşgeldin Arteta!)

  1. 20.12.2019
  2. Güncelleme: 20.12.2019 17:41
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut Özil'in yeni hocası resmen açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN