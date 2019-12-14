Liverpool - Watford maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?
İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde lider Liverpool, son sırada bulunan Watford ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekibin rakipleriyle olan puan farkını açmak, konuk ekibin ise düşme potasından kurtulmak için sahaya çıktığı mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesi Liverpool - Watford maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? gibi sorular futbolseverler tarafından merak ediliyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Liverpool sahasında lig sonuncusu Watford'u ağırlıyor. Bu maç öncesi Liverpool 46 puanla lider durumda ve ikinci Leicester City'nin 8, üçüncü Manchester City'nin ise 14 puan önünde lider durumda. Watford ise sadece 9 puana sahip ve 20 takımlı ligde 20. sırada bulunuyor.
LİVERPOOL - WATFORD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?
Liverpool - Watford maçı bugün TSİ 15:30'da başlayacak. Efsane Anfield Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Andre Marriner yönetecek. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Maçı şifresiz izlemek isteyenlerin; S Sport'un yer aldığı platformlardan bir tanesine sahip olmaları gerekiyor.
LİVERPOOL - WATFORD MAÇI ÖNCESİ NOTLAR
- Watford son oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.
- Fabinho 5 sarı kartla Liverpool takımının en çok sarı kart gören oyuncusu. Watford takımından Jose Holebas 5 sarı kart gördü.
- Liverpool bu sezon evinde oynadığı maçlarda hiç yenilmedi.
- 14.12.2019
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Liverpool - Watford maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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