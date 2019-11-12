Krizin adı Cristiano Ronaldo

Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri ile Cristiano Ronaldo arasındaki kriz büyümeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotif Moskova'ya karşı 82. dakikada oyundan alınan Ronaldo, hocasına tepki göstermişti. CR7, bu kez de önceki gün Milan ile oynanan lig maçında kenara alındı. 55. dakikada yerini Dybala'ya bırakan Portekizli yıldız, yine sinirlerine hakim olamadı. Sarri'ye el kol hareketi yapan Ronaldo, daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu. Ronaldo'nun maçın bitmesini de beklemeden stattan ayrıldığı ve evinin yolunu tuttuğu belirtildi. Karşılaşmanın ardından Ronaldo'nun tavrıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sarri, "Onu iyi görmedik. Geçen ay idmanda dizine darbe gelmişti. Bu yüzden çok fazla idman yapamadı. Her topa vurduğunda darbe aldığı yerin ağrıdığını görebiliyor ve anlıyordum" diye konuştu. Bu arada Ronaldo'nun oyundan alındığı anlarda berabere giden her iki karşılaşma da Juventus'un galibiyetleriyle tamamladı.