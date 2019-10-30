Manchester United Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Manchester United Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi

Lig Kupası'nda 'yi eledi

Manchester United Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi

son 16 tur mücadelesinde , 'yi 2-1 yenerek üst tura yükseldi.

'nda , 'yi 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf oldu.

Kupanın son 16 turunda, Chealse Stamford Bridge stadında Manchester United'ı ağırladı.

Manchester United 25. dakikada Marcus Rashford'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Soyunma odasına mağlup giden Chelsea, Michy Batshuayi'nin 61. dakikada attığı golle eşitliği sağlasa da Rashford 73. dakikada ağları bir kez daha sarstı ve Manchester United konuk olduğu Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

  1. 31.10.2019
  2. Güncelleme: 31.10.2019 01:42
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manchester United Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN