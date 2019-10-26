Semih Kaya attı Sparta Prag evinde galip
Sparta Prag, Çek Ligi 14. haftasında sahasında mücadele ettiği Bohemians 1905'i 4-0 mağlup etti. Prag'da forma giyen Türk futbolcu Semih Kaya karşılaşmada 1 gol kaydetti. Semih geçtiğimiz haftada da gol sevinci yaşamıştı.
Çek Ligi 14. haftasında Sparta Prag, Generali Arena'da Bohemians 1905 karşı karşıya geldi. Prag'da forma giyen Türk futbolcu Semih Kaya, mücadeleye 11'de başladı ve 1 gol kaydetti. Semih geçtiğimiz hafta Teplice karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmıştı. 4. dakikada Libor Kozak ve 31. dakikada da Guelor Kanga'nın golleri ile ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da hücumda etkinliğini sürdüren Sparta Prag, 53. dakikada Martin Hasek ve 71. dakikada da Semih Kaya'nın golleri ile sahadan 4-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Sparta Prag puanını 21'e yükseltirken, Bohemians 1905 ise 15 puanda kaldı.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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