Semih Kaya attı Sparta Prag evinde galip - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
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Semih Kaya attı Sparta Prag evinde galip

, 14. haftasında sahasında mücadele ettiği Bohemians 1905'i 4-0 mağlup etti. Prag'da forma giyen Türk futbolcu karşılaşmada 1 gol kaydetti. Semih geçtiğimiz haftada da gol sevinci yaşamıştı.

14. haftasında , Generali Arena'da Bohemians 1905 karşı karşıya geldi. Prag'da forma giyen Türk futbolcu , mücadeleye 11'de başladı ve 1 gol kaydetti. Semih geçtiğimiz hafta Teplice karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmıştı. 4. dakikada Libor Kozak ve 31. dakikada da Guelor Kanga'nın golleri ile ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da hücumda etkinliğini sürdüren Sparta Prag, 53. dakikada Martin Hasek ve 71. dakikada da Semih Kaya'nın golleri ile sahadan 4-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Sparta Prag puanını 21'e yükseltirken, Bohemians 1905 ise 15 puanda kaldı.

  1. 26.10.2019
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