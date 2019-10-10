Belçika EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan ilk ekip oldu - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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Belçika 'ye katılmaya hak kazanan ilk ekip oldu

Belçika EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan ilk ekip oldu

Yedinci haftanın ilk gününde 4 grupta 10 karşılaşma yapıldı. 'yu 9-0 yenen Belçika, I Grubu'nda 7'de 7 yaparak finallere katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri'nin 7. haftası, 10 maçla başladı.

EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

I Grubu'nun zirvesindeki Belçika, ağırladığı 'yu 9-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Belçika böylece finallere katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

C Grubu'nun iddialı takımlarını karşı karşıya getiren maçta Hollanda, 'yı konuk etti. Sahaya ilk 11'de çıkan 'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, 66. dakikada oyundan alındı.

Kuzey İrlanda, Magennis'in golüyle bitime 15 dakika kala öne geçti. Fakat Hollanda, Depay'ın 81 ve 90+4, Luuk de Jong'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazanarak grupta liderliğe yükseldi.

Türk hakem 'nın yönettiği G Grubu maçında ise Letonya ile Polonya karşılaştı. Misafir ekip Polonya, Lewandowski'nin 9, 13 ve 76. dakikaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Elemelerin 7. haftası, yarın A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla devam edecek.

H Grubu'ndaki 7. maçına çıkacak , 21.45'te Arnavutluk'u ağırlayacak.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu

Belarus-Estonya: 0-0

Hollanda-Kuzey İrlanda: 3-1

E Grubu

Slovakya-Galler: 1-1

Hırvatistan-Macaristan: 3-0

G Grubu

Letonya-Polonya: 0-3

Kuzey Makedonya-Slovenya: 2-1

Avusturya-İsrail: 3-1

I Grubu

Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-2

Rusya-İskoçya: 4-0

Belçika-San Marino: 9-0

  1. 11.10.2019
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