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18 Temmuz 2019, Perşembe
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‘Sarri bize ihanet etti’

‘Sarri bize ihanet etti’

'nin yıldız ismi Lorenzo Insigne, eski hocası Maurizio Sarri'yi topa tuttu. Insigne, 'la anlaşan Sarri için 'Napoli taraftarlarına ihanet etti' dedi.

Napoli'nin yıldız ismi Lorenzo Insigne'nın hedefinde Sarri vardı. 2015-17 sezonları arasında 'yi çalıştıran Sarri'nin 'un başına geçmesini eleştiren yıldız futbolcu, "Napoli taraftarlarına ihanet etti. Artık kendi işimize odaklandık ve onu mağlup etmeyi deneyeceğiz. Serie A şampiyonluğu bizim için bir hayal ancak kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Avrupa'dan haberler
Premier Lig'de yıllarca forması giyen ve kariyerine ABD'de devam eden Rooney'den Klopp'a övgü dolu sözler... ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Klopp'a büyük saygı duyduğunu belirten Rooney, "Klopp her profesyonelin çalışmak isteyeceği bir menajer. O her şeyi yapabilir ve önünde daha uzun yıllar var" açıklamasında bulundu?

Yıllarca formasını giydiği 'de teknik direktörlüğe getirilen Lampard, yeni sezon öncesi umutlu konuştu. Geçen sene Sarri yönetimindeki Chelsea'yi defalarca izlediğini belirten Lampard, "1 haftadır antrenman yapıyoruz ve oyuncularımın kalitesinden mutluyum. Transfer yapamıyoruz ama ihtiyacımız da yok" dedi?.

Tam 6 sezondur formasını giydiği İnter ile gemileri yakan Mauro Icardi'nin Juventus'a imza atması an meselesi... İtalyan Rai Sport'ta yer alan haberde, Juve'nin 26 yaşındaki golcü için tüm şartları zorladığı öğrenildi. İnter'in 60 milyon euro istediği Icardi'nin transferinde siyah-beyazlıların 40 milyon euro ödemeye hazır olduğu da ifade edildi.
  1. 18.7.2019
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