‘Sarri bize ihanet etti’

yıldız ismi Lorenzo Insigne'nın hedefinde Sarri vardı. 2015-17 sezonları arasında Napoli 'yi çalıştıran Sarri'nin Juventus 'un başına geçmesini eleştiren yıldız futbolcu, "Napoli taraftarlarına ihanet etti. Artık kendi işimize odaklandık ve onu mağlup etmeyi deneyeceğiz. Serie A şampiyonluğu bizim için bir hayal ancak kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Lig'de yıllarca Manchester United forması giyen ve kariyerine ABD'de devam eden Rooney'den Klopp'a övgü dolu sözler... Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Klopp'a büyük saygı duyduğunu belirten Rooney, "Klopp her profesyonelin çalışmak isteyeceği bir menajer. O her şeyi yapabilir ve önünde daha uzun yıllar var" açıklamasında bulundu?formasını giydiği Chelsea 'de teknik direktörlüğe getirilen Lampard, yeni sezon öncesi umutlu konuştu. Geçen sene Sarri yönetimindeki Chelsea'yi defalarca izlediğini belirten Lampard, "1 haftadır antrenman yapıyoruz ve oyuncularımın kalitesinden mutluyum. Transfer yapamıyoruz ama ihtiyacımız da yok" dedi?.6 sezondur formasını giydiği İnter ile gemileri yakan Mauro Icardi'nin Juventus'a imza atması an meselesi... İtalyan Rai Sport'ta yer alan haberde, Juve'nin 26 yaşındaki golcü için tüm şartları zorladığı öğrenildi. İnter'in 60 milyon euro istediği Icardi'nin transferinde siyah-beyazlıların 40 milyon euro ödemeye hazır olduğu da ifade edildi.