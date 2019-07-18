‘Sarri bize ihanet etti’
Napoli'nin yıldız ismi Lorenzo Insigne, eski hocası Maurizio Sarri'yi topa tuttu. Insigne, Juventus'la anlaşan Sarri için 'Napoli taraftarlarına ihanet etti' dedi.
Avrupa'dan haberler
Premier Lig'de yıllarca Manchester United forması giyen ve kariyerine ABD'de devam eden Rooney'den Klopp'a övgü dolu sözler... Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Klopp'a büyük saygı duyduğunu belirten Rooney, "Klopp her profesyonelin çalışmak isteyeceği bir menajer. O her şeyi yapabilir ve önünde daha uzun yıllar var" açıklamasında bulundu?
Yıllarca formasını giydiği Chelsea'de teknik direktörlüğe getirilen Lampard, yeni sezon öncesi umutlu konuştu. Geçen sene Sarri yönetimindeki Chelsea'yi defalarca izlediğini belirten Lampard, "1 haftadır antrenman yapıyoruz ve oyuncularımın kalitesinden mutluyum. Transfer yapamıyoruz ama ihtiyacımız da yok" dedi?.
Tam 6 sezondur formasını giydiği İnter ile gemileri yakan Mauro Icardi'nin Juventus'a imza atması an meselesi... İtalyan Rai Sport'ta yer alan haberde, Juve'nin 26 yaşındaki golcü için tüm şartları zorladığı öğrenildi. İnter'in 60 milyon euro istediği Icardi'nin transferinde siyah-beyazlıların 40 milyon euro ödemeye hazır olduğu da ifade edildi.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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