Menajer Mino Raiola'nın men cezası askıya alındı
Dünya genelinde faaliyetlerine FIFA tarafından 3 ay engel konulan İtalyan menajer Mino Raiola'nın cezası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından askıya alındı.
Raiola hakkındaki kesin karar temmuz ayının başında açıklanacak. Menajer Mino Raiola, açıklanacak kesin karara kadar İtalya dışındaki transfer çalışmalarına devam edebilecek.
Riola'ya İtalya Futbol Federasyonu tarafından 3 ay faaliyetten men cezası verilmiş, bu ceza FIFA Disiplin Komitesince uluslararası ölçeğe taşınmıştı.
Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Konstantinos Manolas, Blaise Matuidi, Henrikh Mkhitaryan, Mario Balotelli ve Moise Kean gibi yıldız oyuncuları temsil eden Mino Raiola'nın cezası, İngiltere Premier Lig'de yaz transfer sezonunun kapanmasının ardından sona erecekti.
- 13.06.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Menajer Mino Raiola'nın men cezası askıya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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