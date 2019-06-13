Menajer Mino Raiola'nın men cezası askıya alındı - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Menajer 'nın men cezası askıya alındı

Menajer Mino Raiola'nın men cezası askıya alındı

Dünya genelinde faaliyetlerine tarafından 3 ay engel konulan İtalyan menajer 'nın cezası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından askıya alındı.

Raiola hakkındaki kesin karar temmuz ayının başında açıklanacak. Menajer , açıklanacak kesin karara kadar İtalya dışındaki transfer çalışmalarına devam edebilecek.

Riola'ya İtalya Futbol Federasyonu tarafından 3 ay faaliyetten men cezası verilmiş, bu ceza Disiplin Komitesince uluslararası ölçeğe taşınmıştı.

, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Konstantinos Manolas, Blaise Matuidi, , ve Moise Kean gibi yıldız oyuncuları temsil eden Mino Raiola'nın cezası, 'de yaz transfer sezonunun kapanmasının ardından sona erecekti.

  1. 13.06.2019
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