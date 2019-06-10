Kolarov Dzeko İnter'e – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Kolarov Dzeko İnter'e

Kolarov Dzeko İnter'e

Avrupa'da kulüplerinde de hareketlilliği devam ediyor. ile anılan ve , İnter'e transfer oluyor.

ile anılan ve , İnter'e oluyor. İtalyan basını, Conte'nin kadrosunda görmek istediği ikili için İnter'in Roma'ya 10 milyon euro ve 19 yaşındaki genç yetenek Merola'yı vereceğini duyurdu.
  1. 10.6.2019
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