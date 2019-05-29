Avrupa Futbolu'nda günün özeti! (29.05.19) – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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'nda günün özeti! (29.05.19)

Avrupa Futbolu'nda günün özeti! (29.05.19)

'nda yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

RAMOS KALACAK

Başkanı Perez, kaptan 'un kendisine Çin'den teklif geldiğini ilettiğini belirtti. Perez, "Ramos'a 'olmaz' dedim. Bu kadar. Aramızda samimi bir konuşma geçti. Kaptanımızı bedava bırakmayız" dedi. 33 yaşındaki yıldız, takımda en fazla kazanan futbolcu.?

GATTUSO'DAN 11 MİLYON'LUK VEFA

Milan, Gattuso'nun görevinin karşılıklı anlaşmayla sona erdiğini duyurdu. 2021 yılına kadar kontratı bulunan İtalyan çalıştırıcı, 11 milyon euro'luk tazminatı da kulüpte bıraktı. Öte yandan Gattuso'nun gönderilmesine karşı çıkan sportif direktör Leonardo da görevi bıraktı.

KAPTANLIĞI ALINDI MADRİD'İ İSTİYOR

'ın Brezilya 'ndaki kaptanlık görevi alınarak Daniel Alves'e verildi. Öte yandan Neymar'ın Real Madrid'e transfer olmak için haftada 1.2 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Gerçekleşirse Sambacı futbolcu yılda, 57.6 milyon euro kazanacak.

XAVİ TEKNİK DİREKTÖR OLDU

İspanyol futbolunun efsanelerinden , geçtiğimiz günlerde kariyerini takımında sonlandırmıştı. 39 yaşındaki yıldız, Katar ekibiyle şimdi de teknik direktörlük konusunda 2 yıllık anlaşmaya vardı. Xavi altyapıya da eğitim veriyordu.

İSPANYA'DA ŞİKE OPERASYONU

İspanyol polisi, İspanya ile La Liga 2'den birçok takıma operasyon yaptı. Eski R. Madrid'li Raul Bravo'nun bahis çetesi lideri olduğu öne sürüldü. 2017-18'de Huesca- Gimnastic, bu sezonki Valladolid-Valencia maçları ile 8 farklı karşılaşmada şike yapıldığı öne sürüldü. Getafe'den Samuel gözaltına alındı. Huesca Başkanı ile doktoru tutuklandı.

FELİPE ATLETİCO'DA

, Porto'dan stoper Felipe Monteiro'yu 20 milyon euro'ya transfer etti. Üç yıldır Porto'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, sadece bu sezon 53 maça çıkarak istikrarını kanıtladı. Brezilyalı yıldız, Devler Ligi'nde G.Saray'a karşı iki maçta oynayıp, 1 gol atmıştı.

VALVARDE GİDİYOR MARTİNEZ GELİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl Roma'ya bu sezon 'a 3 gollü avantajlarını koruyamayarak elenen Barça'da Teknik Direktör Valverde gönderiliyor. Valverde'nin yerine bir başka İspanyol hoca olan Belçika Roberto Martinez gelecek.

1.5 MİLYAR EURO'LUK AVRUPA LİGİ FİNALİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor. Maviler 885 milyon, Arsenal ise 625 milyon euro piyasa değeriyle toplam 1.5 milyar euro'luk final göz kamaştırıyor. 22.00'deki müsabaka beIN Sports Haber'den ücretsiz verilecek.

KEİTA YOK FİRMİNO VAR

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham ile yapacakları maçta sakatlığı süren Naby Keita'nın olmayacağını söyledi. Alman hoca Roberto Firmino'nun forma giyebileceğini söyledi. Öte yandan final beIN Haber'den ücretsiz yayınlanacak.

  1. 29.5.2019
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