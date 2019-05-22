Dünyanın sporu (21.05.19)
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Dünyanın sporu (21.05.19)

Dünyanın sporu (21.05.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

CONTE İNTER YOLUNDA
Conte, Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. İtalyan basınının iddiasına göre; başarılı gelecek sezondan itibaren İnter'in başına geçecek. Son olarak 'de çalışan Conte'nin, Spalletti'nin yerine mavisiyahlılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

RAKİBİMİZ FRANSA'NIN KADROSUNDA 3 YENİ İSİM
, EURO 2020 Elemeleri'nde 8 Haziran'da ve 11 Haziran'da Andorra ile yapacağı maçların kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Deschamps, 'den Mbappe, M.United'dan Pogba, A.Madrid'den Griezmann aldığı kadroda, Lille'den kaleci Maignan, 'dan Dubois ve 'dan Lenglet'i ilk kez çağırdı.


WARRİORS NBA FİNALİNDE
Golden State Warriors, deplasmanda Portland'ı uzatmada 119-117 yenerek Batı Konferansı final serisini 4-0 önde bitirdi ve NBA finaline çıktı. Warriors, 1957'den 1966'ya kadar art arda 10 final oynayan 'ten sonra peş peşe 5. kez finale çıkan ikinci takım oldu.

BENİM HAYALİMDİ
Voleybolda 2018-2019 sezonu şampiyonu VakıfBank'ın 'nın Savino Del Bene Scandicci'den transfer ettiği İsveçli Isabelle Haak, çok mutlu. 19 yaşındaki pasör çaprazı, "Vakıf'tan teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Vakıf- Bank'ta oynamak benim hayalimdi" dedi.

  1. 22.5.2019
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