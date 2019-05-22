Dünyanın sporu (21.05.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
CONTE İNTER YOLUNDA
Conte, Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. İtalyan basınının iddiasına göre; başarılı teknik direktör gelecek sezondan itibaren İnter'in başına geçecek. Son olarak Chelsea'de çalışan Conte'nin, Spalletti'nin yerine mavisiyahlılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
RAKİBİMİZ FRANSA'NIN KADROSUNDA 3 YENİ İSİM
Fransa, EURO 2020 Elemeleri'nde 8 Haziran'da Türkiye ve 11 Haziran'da Andorra ile yapacağı maçların kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Deschamps, PSG'den Mbappe, M.United'dan Pogba, A.Madrid'den Griezmann aldığı kadroda, Lille'den kaleci Maignan, Lyon'dan Dubois ve Barcelona'dan Lenglet'i ilk kez çağırdı.
WARRİORS NBA FİNALİNDE
Golden State Warriors, deplasmanda Portland'ı uzatmada 119-117 yenerek Batı Konferansı final serisini 4-0 önde bitirdi ve NBA finaline çıktı. Warriors, 1957'den 1966'ya kadar art arda 10 final oynayan Boston Celtics'ten sonra peş peşe 5. kez finale çıkan ikinci takım oldu.
BENİM HAYALİMDİ
Voleybolda 2018-2019 sezonu şampiyonu VakıfBank'ın İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci'den transfer ettiği İsveçli Isabelle Haak, çok mutlu. 19 yaşındaki pasör çaprazı, "Vakıf'tan teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Vakıf- Bank'ta oynamak benim hayalimdi" dedi.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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