Dünyanın sporu (21.05.19)

CONTE İNTER YOLUNDA

Conte, Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. İtalyan basınının iddiasına göre; başarılı teknik direktör gelecek sezondan itibaren İnter'in başına geçecek. Son olarak Chelsea'de çalışan Conte'nin, Spalletti'nin yerine mavisiyahlılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



RAKİBİMİZ FRANSA'NIN KADROSUNDA 3 YENİ İSİM

Fransa, EURO 2020 Elemeleri'nde 8 Haziran'da Türkiye ve 11 Haziran'da Andorra ile yapacağı maçların kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Deschamps, PSG'den Mbappe, M.United'dan Pogba, A.Madrid'den Griezmann aldığı kadroda, Lille'den kaleci Maignan, Lyon'dan Dubois ve Barcelona'dan Lenglet'i ilk kez çağırdı.



WARRİORS NBA FİNALİNDE

Golden State Warriors, deplasmanda Portland'ı uzatmada 119-117 yenerek Batı Konferansı final serisini 4-0 önde bitirdi ve NBA finaline çıktı. Warriors, 1957'den 1966'ya kadar art arda 10 final oynayan Boston Celtics'ten sonra peş peşe 5. kez finale çıkan ikinci takım oldu.



BENİM HAYALİMDİ

Voleybolda 2018-2019 sezonu şampiyonu VakıfBank'ın İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci'den transfer ettiği İsveçli Isabelle Haak, çok mutlu. 19 yaşındaki pasör çaprazı, "Vakıf'tan teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Vakıf- Bank'ta oynamak benim hayalimdi" dedi.