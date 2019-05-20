PSG Mbappe'nin takımda kalacağını açıkladı
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Mbappe'nin takımda kalacağını açıkladı

PSG Mbappe'nin takımda kalacağını açıkladı

(Ligue 1) kulübü Saint-Germain (), genç yıldızı Kylian Mbappe'nin takımda kalacağını duyurdu.

Kulübünün Twitter adresinden yapılan açıklamada, "PSG ve Mbappe'yi birleştiren bağ, iki yıldır çok güçlü ve tarih gelecek sezon da yazılmaya devam edecek. Sabırsızlıkla beklenen PSG'nin 50. yılında, Avrupa futbolunda tarih yazma tutkusuyla ve kulüp tarihine önemli bir sayfa eklemek için her önemli aktör üstüne düşen görevi yerine getirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fransız futbolcu Mbappe, Ligue 1 ödül töreninde yaptığı konuşmada, PSG'den ayrılabileceğini ima ederek, "Belki de daha fazla sorumluluk almanın zamanı gelmiştir. Bu, PSG'de veya yeni bir projeyle başka bir kulüpte olabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsmi sık sık ekibi ile transfer söylentilerine karışan Mbappe, bu sezon PSG formasıyla 42 maçta 38 gol attı.

  1. 20.05.2019
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