Casillas ‘futbola devam’ dedi – Fotomaç – 18 Mayıs 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Casillas ‘futbola devam’ dedi

‘futbola devam’ dedi

Casillas ‘futbola devam’ dedi
Geçtiğimiz günlerde idmanda kalp krizi geçirerek herkesi korkutan Iker , futbolu bıraktığı iddialarını yalanladı. 37 yaşındaki İspanyol eldiven, "Bir gün emekli olacağım ancak şu anda bekliyorum. Kontrollerde durum iyi çıktı. Bu harika bir haber" dedi.
  1. 18.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Casillas ‘futbola devam’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN