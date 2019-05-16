Lazio kupayı aldı
17 Mayıs 2019, Cuma
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Lazio kupayı aldı

Lazio kupayı aldı

’nı, finalde Atalanta’yı 2-0 yenen Lazio kazandı.

Roma kentindeki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Lazio, 82. dakikada Milinkovic-Savic, 90. dakikada Joaquin Correa'nın ağları sarsmasıyla karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

  1. 16.5.2019
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