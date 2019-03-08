Real Madrid'den çılgın teklif! Neymar için servet ödeyecekler
Real Madrid, Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla ligde Barcelona'nın 12 puan gerisine düşmüş, Şampiyonlar Lig'inde ise son 16 turunda Ajax karşısında adeta dağılarak erken veda etmek zorunda kalmıştı. Eflatun-beyazlıların yönetimi, hem taraftarın gönlünü almak hem de takımı tekrar eski şaşalı günlerine döndürmek için düğmeye bastı. Madrid ekibi, PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar için 300 milyon sterlinlik bir teklif hazırlanıyor. Neymar da yaptığı konuşmalarda Real Madrid'e gelmeye sıcak baktığını belirtmişti. Olası transferde yeni bir dünya rekoru kırılacak.
Ronaldo'nun gidişinden sonra sorumluluğu üzerine alması beklenen Gareth Bale, beklenen patlamayı gösteremedi. Golcüleri Karim Benzema'yı beslemekte bir hayli yetersiz kalan Galli oyuncudan yeterli verimi alamayan Madrid yönetimi gözünü Paris'in süperstarı Neymar'a dikti.
Brezilyalı yıldızın da Paris'te mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığını bilen Perez, Fransız şampiyonundan gişe rekorlarını alt üst edecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid yönetiminin de PSG ile iyi ilişkiler içinde olması transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor.Tam 300 milyon euroyu gözden çıkaran Madrid ekibi, yeni bir transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor. Öte yandan Real Madrid, Neymar için 38 milyon sterlinlik bir kontrat yapacak ve onu dünyadaki en yüksek ücretli oyuncu yapacak.
- 08.03.2019
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