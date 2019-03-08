Real Madrid'den çılgın teklif! Neymar için servet ödeyecekler
08 Mart 2019, Cuma
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'den çılgın teklif! için servet ödeyecekler

Real Madrid'den çılgın teklif! Neymar için servet ödeyecekler

, Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla ligde 'nın 12 puan gerisine düşmüş, Şampiyonlar Lig'inde ise son 16 turunda Ajax karşısında adeta dağılarak erken veda etmek zorunda kalmıştı. Eflatun-beyazlıların yönetimi, hem taraftarın gönlünü almak hem de takımı tekrar eski şaşalı günlerine döndürmek için düğmeye bastı. Madrid ekibi, 'nin yıldız oyuncusu için 300 milyon sterlinlik bir teklif hazırlanıyor. Neymar da yaptığı konuşmalarda Real Madrid'e gelmeye sıcak baktığını belirtmişti. Olası transferde yeni bir dünya rekoru kırılacak.

, geçen yaz takımdan ayrılan Ronaldo'nun yerini bir türlü dolduramadı. Takımda üst üste gelen kötü sonuçlar sonrasında başkan şok bir karar aldı. Perez, 'dan 222 milyon euro bedelle 'nın takımının yolunu tutan Brezilyalı yıldız 'ı tekrar 'ya sansasyonel bir şekilde geri döndürmeyi amaçlıyor.
Ronaldo'nun gidişinden sonra sorumluluğu üzerine alması beklenen , beklenen patlamayı gösteremedi. Golcüleri Karim Benzema'yı beslemekte bir hayli yetersiz kalan Galli oyuncudan yeterli verimi alamayan Madrid yönetimi gözünü 'in süperstarı Neymar'a dikti.
Brezilyalı yıldızın da Paris'te mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığını bilen Perez, Fransız şampiyonundan gişe rekorlarını alt üst edecek bir yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid yönetiminin de PSG ile iyi ilişkiler içinde olması transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor.Tam 300 milyon euroyu gözden çıkaran Madrid ekibi, yeni bir transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor. Öte yandan Real Madrid, Neymar için 38 milyon sterlinlik bir kontrat yapacak ve onu dünyadaki en yüksek ücretli oyuncu yapacak.
  1. 08.03.2019
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