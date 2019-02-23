Diego Simeone'den özür açıklaması geldi
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Diego Simeone'den özür açıklaması geldi

Diego Simeone'den özür açıklaması geldi

, maçında yaptığı hareketten dolayı özür diledi.

, Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi 'a karşı oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maçta yaptığı hareketten dolayı özür diledi.

Simeone, 1. Ligi'nin () 25. haftasında yarın Villarreal'e karşı oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Arjantinli teknik adam, Juventus maçında tribünlere dönerek yaptığı tepki çeken hareketinden dolayı özür dileyerek, "Biliyorsunuz ki ben mazeret arayan biri değilim. Geçen günkü hareketten dolayı kırılanlardan ve Juventus'tan özür dilerim. Kötü bir ifade tarzıydı. Konuyu kapatmak için bunu hemen söylemek istedim." diye konuştu.

Diğer yandan, maç sonunda Juventuslu futbolcu 'nun gazetecilerin önünden geçerken, Şampiyonlar Ligi kupasını kastederek, "Bende 5 tane var. O çocukların (Atletico Madridli futbolcular) hiç yok." şeklindeki sözleriyle ilgili, bu tip şeylerin futbolun içinde olduğunu ifade etti.



Kaynak: AA
  1. 23.02.2019
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