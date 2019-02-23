Diego Simeone'den özür açıklaması geldi
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Juventus maçında yaptığı hareketten dolayı özür diledi.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Juventus'a karşı oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maçta yaptığı hareketten dolayı özür diledi.
Simeone, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında yarın Villarreal'e karşı oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Arjantinli teknik adam, Juventus maçında tribünlere dönerek yaptığı tepki çeken hareketinden dolayı özür dileyerek, "Biliyorsunuz ki ben mazeret arayan biri değilim. Geçen günkü hareketten dolayı kırılanlardan ve Juventus'tan özür dilerim. Kötü bir ifade tarzıydı. Konuyu kapatmak için bunu hemen söylemek istedim." diye konuştu.
Diğer yandan, maç sonunda Juventuslu futbolcu Cristiano Ronaldo'nun gazetecilerin önünden geçerken, Şampiyonlar Ligi kupasını kastederek, "Bende 5 tane var. O çocukların (Atletico Madridli futbolcular) hiç yok." şeklindeki sözleriyle ilgili, bu tip şeylerin futbolun içinde olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Diego Simeone'den özür açıklaması geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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