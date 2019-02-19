Benfica'da teknik direktör Lage'ye yeni sözleşme
19 Şubat 2019, Salı
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'dan 4 yıllık imza!

Benfica'dan 4 yıllık imza!

Portekiz kulübü, ocak ayında göreve getirilen 'nin sözleşmesini 2023 Haziran ayına kadar uzattı.

Kulübünden Portekiz Menkul Kıymetler Borsasına yapılan yazılı açıklamada, 'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Avrupa Ligi son 32 turunda 'ın rakibi olan Benfica'da 3 Ocak tarihinde Rui Vitoria'nın yerine geçici, 14 Ocak'ta ise nihai olarak teknik direktörlüğe getirilen 42 yaşındaki Lage, daha önce kulübün altyapısında görev yapıyordu.

Lage, Benfica'nın başında çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bu dönemdeki tek mağlubiyet, 22 Ocak'ta oynanan Portekiz Lig Kupası yarı finalinde 3-1'lik skorla Porto'ya karşı oldu.

Portekiz liginde 53 puanı bulunan Benfica, lider Porto'nun 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

  1. 19.2.2019 16:15
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