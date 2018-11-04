İşte Cengiz gerçeği

İngiliz ekibi Arsenal'in de milli futbolcu için Roma'ya teklif yaptığı ortaya çıktı. İtalyan ekibinin ise kendilerine sunulan 27 milyon euro'luk bonservis bedelinini kabul etmediği ifade edildi.

YAŞAYAN EFSANE



PSG sezon başında 2 yıllık anlaşma yaptığı 40 yaşındaki Buffon'un sözleşmesini uzatma kararı aldı. Fransız ekibi, İtalyan kalecinin 2019'da bitecek mukavelesini 2020'ye kadar uzatma kararı aldı. Futbolseverler, efsane kaleciyi 42 yaşında da sahalarda görecek.



JUVE VE BARÇA'NIN POGBA SAVAŞI



AVRUPA'NIN iki devi Paul Pogba için yarışa girdi. Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilen Fransız futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen eski kulübü Juventus ile Barcelona, tüm şartları zorluyor. İki takım da yıldız oyuncuya ocak ayında imza attırmayı planlıyor.



İBRAHİMOVİC MADRİD'E YAKIN



La Liga'ya bu sezon kötü bir başlangıç yapan Real Madrid, İbrahimovic transferi için temaslarını sürdürüyor. ABD'de Los Angeles Galaxy forması giyen İbrahimovic'i ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Madrid, İsveçli oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.