İşte Cengiz gerçeği – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    İşte Cengiz gerçeği

    İşte Cengiz gerçeği

    Bu sezon Roma formasıyla öne çıkan isimlerden olan , birçok Avrupa takımının listesine girmişti.

    İngiliz ekibi 'in de milli futbolcu için Roma'ya teklif yaptığı ortaya çıktı. İtalyan ekibinin ise kendilerine sunulan 27 milyon euro'luk bonservis bedelinini kabul etmediği ifade edildi.

    YAŞAYAN EFSANE

    sezon başında 2 yıllık anlaşma yaptığı 40 yaşındaki Buffon'un sözleşmesini uzatma kararı aldı. Fransız ekibi, İtalyan kalecinin 2019'da bitecek mukavelesini 2020'ye kadar uzatma kararı aldı. Futbolseverler, efsane kaleciyi 42 yaşında da sahalarda görecek.

    JUVE VE BARÇA'NIN POGBA SAVAŞI

    AVRUPA'NIN iki devi için yarışa girdi. 'da mutsuz olduğu iddia edilen Fransız futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen eski kulübü ile , tüm şartları zorluyor. İki takım da yıldız oyuncuya ocak ayında imza attırmayı planlıyor.

    İBRAHİMOVİC MADRİD'E YAKIN

    La Liga'ya bu sezon kötü bir başlangıç yapan , transferi için temaslarını sürdürüyor. ABD'de Galaxy forması giyen 'i ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Madrid, İsveçli oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

    1. 4.11.2018
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