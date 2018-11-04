İşte Cengiz gerçeği
Bu sezon Roma formasıyla öne çıkan isimlerden olan Cengiz Ünder, birçok Avrupa takımının listesine girmişti.
İngiliz ekibi Arsenal'in de milli futbolcu için Roma'ya teklif yaptığı ortaya çıktı. İtalyan ekibinin ise kendilerine sunulan 27 milyon euro'luk bonservis bedelinini kabul etmediği ifade edildi.
YAŞAYAN EFSANE
PSG sezon başında 2 yıllık anlaşma yaptığı 40 yaşındaki Buffon'un sözleşmesini uzatma kararı aldı. Fransız ekibi, İtalyan kalecinin 2019'da bitecek mukavelesini 2020'ye kadar uzatma kararı aldı. Futbolseverler, efsane kaleciyi 42 yaşında da sahalarda görecek.
JUVE VE BARÇA'NIN POGBA SAVAŞI
AVRUPA'NIN iki devi Paul Pogba için yarışa girdi. Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilen Fransız futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen eski kulübü Juventus ile Barcelona, tüm şartları zorluyor. İki takım da yıldız oyuncuya ocak ayında imza attırmayı planlıyor.
İBRAHİMOVİC MADRİD'E YAKIN
La Liga'ya bu sezon kötü bir başlangıç yapan Real Madrid, İbrahimovic transferi için temaslarını sürdürüyor. ABD'de Los Angeles Galaxy forması giyen İbrahimovic'i ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Madrid, İsveçli oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.
- 4.11.2018
-
MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
-
Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
-
MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
İşte Cengiz gerçeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.