BATE üst üste 13. kez şampiyon
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    üst üste 13. kez şampiyon

    <a href="/index/bate?id=473d5b69-a20b-45e0-86d0-308447571c5f" class="" rel="tag">BATE</a> üst üste 13. kez şampiyon

    Neman Grodno'yu ağırladığı maçı 1-0 kazanan , Belarus 'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

    Belarus 'de Neman Grodno'yu sahasında 1-0 mağlup eden , bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

    Son yıllarda Belarus futboluna damga vuran , 27. hafta maçında Neman Grodno'yu konuk etti.

    BATE, karşılaşmanın 88. dakikasında Yevgeniy Berezkin'in golüyle 1-0 galip geldi.

    Bu skorla puanını 69 yapan BATE, en yakın rakipleri ve Shakhtyor Soligorsk'un önünde şampiyonluğu garantiledi. BATE, Belarus liginde peş peşe 13. olmak üzere 15. şampiyonluğunu kazandı.


    1. 4.11.2018 21:22
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