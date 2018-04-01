İskoçya Premier Ligi takımlarından Celtic'in taraftarları, Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilere, salladıkları Filistin bayraklarıyla destek verdi.
Celtic taraftarları, takımlarının Ross County'yi 3-0 yendiği lig maçında, İsrail'e tepki gösterdi. Taraftarlar, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler'in anısına, karşılaşma boyunca Filistin bayrakları salladı.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında cuma günü düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu, 17 Filistinli hayatını kaybetmişti.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:37
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
Celtic taraftarlarından Filistin'e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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