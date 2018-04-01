Celtic taraftarlarından Filistin'e destek – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    taraftarlarından 'e destek

    Celtic taraftarlarından Filistin'e destek

    İskoçya Premier Ligi takımlarından 'in taraftarları, Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilere, salladıkları bayraklarıyla destek verdi.

    taraftarları, takımlarının Ross County'yi 3-0 yendiği lig maçında, İsrail'e tepki gösterdi. Taraftarlar, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler'in anısına, karşılaşma boyunca bayrakları salladı.

    İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında cuma günü düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu, 17 Filistinli hayatını kaybetmişti.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:37
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