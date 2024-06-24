Haberler At Yarışı 98. Gazi Koşusu'nda hangi atlar koşacak? Kazanan ikramiyeleri ne kadar olacak?

98. Gazi Koşusu'nda hangi atlar koşacak? Kazanan ikramiyeleri ne kadar olacak?

1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu, 30 Haziran Pazar günü saat 17.15'te 98. kez gerçekleştirilecek. İşte bu organizasyona dair tüm detaylar...

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 11:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
98. Gazi Koşusu'nda hangi atlar koşacak? Kazanan ikramiyeleri ne kadar olacak?

İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistinde 2400 metre mesafede koşulacak olan koşuda, 2021 doğumlu 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığımızın en prestijli kupasını kazanabilmek adına piste çıkacak.

Sonucu her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20.967.000 TL 'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24.848.250 TL'ye ulaşacak.

98. Gazi Koşusu'na 22 asıl 2'si yedek olmak üzere toplam 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 5'i de dişi taylardan oluştu.

İstanbul'da sezonun 33. yarış gününde düzenlenecek olan diğer önemli mücadelelerden;

G1 Anafartalar Koşusu'na (G1) 3 yaşlı İngiliz 18 asıl, 7'si yedek,

G1 Haliç Koşusu'na (G1) 4+ yaşlı İngiliz 6 safkan,

G2 Zübeyde Hanım Koşusu'na (G2/D) 3+ yaşlı İngiliz 12 safkan,

G2 Ali Rıza Bey Koşusu'na (G2/DHT) 4+ yaşlı Arap 15 safkan,

G2 Nene Hatun Koşusu'na ise (G2/D) 16'sı asıl, 7'si yedek 3 yaşlı İngiliz tay kayıt edildi.

30 Haziran Pazar günü koşulacak olan yarışların jokey deklareleri 28 Haziran Cuma günü yapılacak.

F.Bahçeli yıldızdan olay Mourinho itirafı!
G.Saray'dan ses getirecek transfer operasyonu! 3 ayrılık 4 imza...
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Mourinho istedi, Fenerbahçe alıyor! Fransız yıldıza 10 milyon Euro...
AK Parti'de 'muhasebe' MYK'sı! 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?
İşte Bizim Çocuklar'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri
İspanyol basını transferi duyurdu! Mourinho özellikle istedi
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2024?
97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2024?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Enis Destan'a Alman kancası! O teklif ortaya çıktı Enis Destan'a Alman kancası! O teklif ortaya çıktı 11:41
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2024? GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2024? 11:26
F.Bahçeli yıldızdan olay Mourinho itirafı! F.Bahçeli yıldızdan olay Mourinho itirafı! 11:19
Kayserispor'da iç transferde mutlu son! Kayserispor'da iç transferde mutlu son! 11:05
İşte 98. Gazi Koşusu'na dair tüm detaylar! İşte 98. Gazi Koşusu'na dair tüm detaylar! 11:01
İspanyol basını transferi duyurdu! Mourinho özellikle istedi İspanyol basını transferi duyurdu! Mourinho özellikle istedi 10:46
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Mourinho... F.Bahçe'de flaş Cengiz Ünder iddiası! Mourinho... 09:57
G.Saray'dan ses getirecek transfer operasyonu! 3 ayrılık 4 imza... G.Saray'dan ses getirecek transfer operasyonu! 3 ayrılık 4 imza... 09:47
G.Saray Goretzka transferini böyle bitirecek! Icardi... G.Saray Goretzka transferini böyle bitirecek! Icardi... 09:24
Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı ne zaman? Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı ne zaman? 09:17
Trabzonspor 5 transferi birden açıkladı! Trabzonspor 5 transferi birden açıkladı! 09:07
Brezilya - Kosta Rika maçı ne zaman? Brezilya - Kosta Rika maçı ne zaman? 09:07