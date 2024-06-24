98. Gazi Koşusu'nda hangi atlar koşacak? Kazanan ikramiyeleri ne kadar olacak?

İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistinde 2400 metre mesafede koşulacak olan koşuda, 2021 doğumlu 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığımızın en prestijli kupasını kazanabilmek adına piste çıkacak.

Sonucu her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20.967.000 TL 'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24.848.250 TL'ye ulaşacak.

98. Gazi Koşusu'na 22 asıl 2'si yedek olmak üzere toplam 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 5'i de dişi taylardan oluştu.

İstanbul'da sezonun 33. yarış gününde düzenlenecek olan diğer önemli mücadelelerden;

G1 Anafartalar Koşusu'na (G1) 3 yaşlı İngiliz 18 asıl, 7'si yedek,

G1 Haliç Koşusu'na (G1) 4+ yaşlı İngiliz 6 safkan,

G2 Zübeyde Hanım Koşusu'na (G2/D) 3+ yaşlı İngiliz 12 safkan,

G2 Ali Rıza Bey Koşusu'na (G2/DHT) 4+ yaşlı Arap 15 safkan,

G2 Nene Hatun Koşusu'na ise (G2/D) 16'sı asıl, 7'si yedek 3 yaşlı İngiliz tay kayıt edildi.

30 Haziran Pazar günü koşulacak olan yarışların jokey deklareleri 28 Haziran Cuma günü yapılacak.