Haberler At Yarışı Arjantin'de "Türkiye Jokey Kulübü" koşusu düzenlendi

Arjantin'de "" koşusu düzenlendi

Arjantin'de () adına düzenlenen koşuyu, "" isimli at kazandı. İşte detaylar...

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 09:28
Arjantin'de "Türkiye Jokey Kulübü" koşusu düzenlendi

Uluslararası Carlos Pellegrini Büyük Ödülü kapsamında başkent 'teki San İsidro Hipodromu'nda adına, daha önce ödül kazanmamış 3

yaşındaki atların yarıştığı koşu düzenlendi.

isimli atın birinci olduğu yarışın ardından atın sahibi, birincilik kupasını Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın elinden aldı.

Ödül teslim törenine 'ın Buenos Aires Büyükelçisi Raşad Aslanov ve Arjantin Jokey Klubü Başkanı Miguel Crotto da katıldı.

Çim pistte 1600 metre mesafede gerçekleştirilen yarışta Youpaycash'ın ardından "Master One" ikinci, "Acquavit" isimli at da üçüncü oldu.

Her yıl halka açık yapılan yarışlar bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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