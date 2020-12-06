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Daredevil 'ye gitti tarihe geçti! Bir ilke imza atacak

Türkiye Jokey Kulübü'nün () dünya çapındaki ünlü aygırlarından Daredevil, 2021'de kulüp adına aşım yapmak üzere 'ye gitti.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 11:08
Daredevil ABD'ye gitti tarihe geçti! Bir ilke imza atacak

Türkiye'den 'ye cuma günü giden 'nın dünya çapındaki ünlü aygırı Daredevil, 2021 aşım sezonunda Türkiye Jokey Kulübü adına Kentucky'deki Lane's 'nda aşım yapacak ve bir ilke imza atacak.

Türkiye Jokey Kulübü'nün resmi sitesinden, Daredevil için yapılan açıklama şöyle:

G1 Champagne Stakes galibi olan ve ABD'de temsilcileri 2020 yılına damga vuran aygırımız Daredevil, 2020 aşım sezonundan itibaren yetiştiricilerimize hizmet vermek üzere Türkiye Jokey Kulübü tarafından satın alınmıştı. Bu yıl, G1 galibi Shedaresthedevil ile Triple Crown ayaklarından biri olan G1 Preakness Stakes ve G1 Alabama Stakes'i kazanıp, G1 Kentucky Oaks'ta ise ikinci olan Swiss Skydiver gibi birbirinden başarılı temsilcileriyle Daredevil, 'da ikinci jenerasyon yavruları pistlerde start alan (second-crop) aygırlar arasında ikinci sıraya yükseldi. 2020 yılında ülkemizde Karacabey Pansiyon Harası'nda 125 aşım yapan Daredevil, 2021 yılında ABD'nin en önemli haralarından biri olan Lane's End Harası'nda aşımlara başlayacak olup bu anlamda ülkemizden Amerika'ya aşım içen giden ilk aygır olma başarısını göstererek Türk Yarışçılık tarihinde de bir ilke imza atmış oldu.

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