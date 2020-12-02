Haberler At Yarışı TJK'dan hafta sonu duyurusu! e-Bayi...

'dan hafta sonu duyurusu! e-Bayi...

Hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gibi at yarışlarının düzenlenmesine de engel olmayacak. Yarışseverler oyunlarını e-bayi üzerinden oynayacak.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 13:25
TJK'dan hafta sonu duyurusu! e-Bayi...

ve basketbol maçları oynanırken; at yarışları da hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasında hız kesmeyecek. Merak edilen ise bu kısıtlamada yarışseverlerin nasıl bahislere iştirak edeceğiydi. Bu soru da Türkiye Jokey Kulübü'nün () resmî sitesinden yaptığı açıklama ile cevap buldu.

İşte, '5 ve 6 Aralık yarışlarına müşterek bahis kabulü hakkında' başlığı altında yapılan o açıklama;

"Ülkemiz genelinde 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günleri uygulanacak olan tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, yarış programının aynen uygulanacağı ilgili yarış günlerinde (5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar) yarışlara sadece TJK e-Bayi üzerinden bahis oynanabilecektir.
Belirtilen tarihlerdeki yarışlara 4 Aralık Cuma günü sabit bayilerden de bahis kabul edilecektir."

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