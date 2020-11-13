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Şampiyonlar piste çıkıyor! 'da dev yarışlar...

'nın klasik koşularının dördü 14 Kasım Cumartesi günü 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı, ve 'nın sonuçları merakla bekleniyor.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 12:34 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 12:37
Şampiyonlar piste çıkıyor! Ankara'da dev yarışlar...

Gözler, 14 Kasım Cumartesi günü 75. Yıl Hipodromu'nda olacak. 'nın klasiklerinden olan Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı, ve cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yeni şampiyonlar zaferleriyle yılın enleri arasına adını yazdıracak.

3 ve yukarı yaşlı Arap safkanların katıldığı 1600 metre çim pistteki 'nda bu yıl 18 at start alacak. 1 milyon 680 bin lira birincilik ikramiyesi olan koşunun başlama saati 17.00.

ise 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlar arasında 2400 metre çim pistte yapılacak. 1 milyon 32 bin liralık birincilik ikramiyesi olan yarışa 9 at katılacak.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANACAK

3 yaşlı Arap safkanların yer alacağı 1600 çim pistteki Hatay Koşusu ise saat 16.00'da. 720 bin lira birincilik ikramiyesi olan yarışa katılacak at sayısı ise 11. 2 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanların boy göstereceği 1000 metrelik Sürat Koşusu'nda ise birincilik ikramiyesi 480 bin lira. Yarışa 11 at katılacak.

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