Haberler At Yarışı Call To Victory büyük ödüle koşacak! Üçlü Taç...

büyük ödüle koşacak! ...

şampiyonu olan ve son 11 yarıştır geçilmeyen , cumartesi günü yeni bir unvan olan "" için piste çıkacak.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 11:48
Call To Victory büyük ödüle koşacak! Üçlü Taç...

AT yarışlarında gözler 'e çevrildi. Cumartesi günü 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirilecek olan 'nda, şampiyon safkan yine birinci olursa "" yapan atlar arasına adını yazdıracak.

Saat 17.00'de startı verilecek koşuya toplam altı 3 yaşlı İngiliz safkanı katılacak. Jokeyi Ahmet Çelik ile piste çıkacak olan Call To Victory, Erkek Tay Deneme, zaferleri sonrası Ankara Koşusu'nu da kazanırsa, Triple Crown yaparak "Üçlü Taç" unvanını elde eden 9. safkan olarak tarihe geçecek.

400 bin liralık birincilik ikramiyesi olan Ankara Koşusu'nu Call To Victory kazanırsa, 1 milyon 450 bin liralık ekstra ödülün de sahibi olacak.
Koşuyu TJK TV ve TAY TV naklen yayınlayacak.

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