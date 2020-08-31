Piknik alanları bomboş kaldı

Önceki senelerde Gazi Koşusu'nun yapılacağı gün aileleri ile birlikte İstanbul Veliefendi Hipodromu'na gelen yarışseverler, eşleri ve çocukları ile ormanlık alanlarda piknik yapıp gönüllerince bir gün geçiriyorlardı. Alınan önlemler nedeniyle piknik alanları bu sene çocuk seslerini çok aradı.