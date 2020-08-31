Piknik alanları bomboş kaldı
Önceki senelerde Gazi Koşusu'nun yapılacağı gün aileleri ile birlikte İstanbul Veliefendi Hipodromu'na gelen yarışseverler, eşleri ve çocukları ile ormanlık alanlarda piknik yapıp gönüllerince bir gün geçiriyorlardı.
Önceki senelerde Gazi Koşusu'nun yapılacağı gün aileleri ile birlikte İstanbul Veliefendi Hipodromu'na gelen yarışseverler, eşleri ve çocukları ile ormanlık alanlarda piknik yapıp gönüllerince bir gün geçiriyorlardı. Alınan önlemler nedeniyle piknik alanları bu sene çocuk seslerini çok aradı.
- 31.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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