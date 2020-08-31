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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Piknik alanları bomboş kaldı

Piknik alanları bomboş kaldı

Önceki senelerde 'nun yapılacağı gün aileleri ile birlikte 'na gelen yarışseverler, eşleri ve çocukları ile ormanlık alanlarda piknik yapıp gönüllerince bir gün geçiriyorlardı.

Önceki senelerde 'nun yapılacağı gün aileleri ile birlikte 'na gelen yarışseverler, eşleri ve çocukları ile ormanlık alanlarda piknik yapıp gönüllerince bir gün geçiriyorlardı. Alınan önlemler nedeniyle piknik alanları bu sene çocuk seslerini çok aradı.

  1. 31.8.2020
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