Nene Hatun Koşusu’nda Moorland sürprizi...

1900 metre çim pistte yapılan Nene Hatun Koşusu'nda Moorland günün sürprizeni yaparak birinciliğe ulaştı. Koşuda ikinciliği After Tulip, üçüncülüğü Florida Coast, dördüncülüğü Aragona ve koşunun beşinciliğini de Ceylincan aldı.