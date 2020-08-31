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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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’nda Moorland sürprizi...

Nene Hatun Koşusu’nda Moorland sürprizi...

1900 metre çim pistte yapılan 'nda Moorland günün sürprizeni yaparak birinciliğe ulaştı.

1900 metre çim pistte yapılan 'nda Moorland günün sürprizeni yaparak birinciliğe ulaştı. Koşuda ikinciliği After Tulip, üçüncülüğü Florida Coast, dördüncülüğü Aragona ve koşunun beşinciliğini de Ceylincan aldı.

  1. 31.8.2020
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