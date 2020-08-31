I. İnönü’de Kar Kız yarım boyla kazandı
İkinci altılı ganyanın açılış ayağında 1200 metre çim pistte koşulan I.inönü Koşusu'nu Gökhan Kocakaya'nın bindiği Kar Kız Prenses Zülal'ı yarım boyla geçerek kazanmayı başardı.
İkinci altılı ganyanın açılış ayağında 1200 metre çim pistte koşulan I.inönü Koşusu'nu Gökhan Kocakaya'nın bindiği Kar Kız Prenses Zülal'ı yarım boyla geçerek kazanmayı başardı. Jokeyi Kocakaya, 'Atımız tüm teşviklere cevap verdi ve kazandık' dedi.
- 31.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
I. İnönü’de Kar Kız yarım boyla kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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