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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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I. İnönü’de yarım boyla kazandı

I. İnönü’de Kar Kız yarım boyla kazandı

İkinci altılı ganyanın açılış ayağında 1200 metre çim pistte koşulan I.inönü Koşusu'nu Gökhan Kocakaya'nın bindiği Prenses Zülal'ı yarım boyla geçerek kazanmayı başardı.

İkinci altılı ganyanın açılış ayağında 1200 metre çim pistte koşulan I.inönü Koşusu'nu Gökhan Kocakaya'nın bindiği Prenses Zülal'ı yarım boyla geçerek kazanmayı başardı. Jokeyi Kocakaya, 'Atımız tüm teşviklere cevap verdi ve kazandık' dedi.

  1. 31.8.2020
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