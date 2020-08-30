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30 Ağustos 2020, Pazar
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saat 16.00’da

Anafartalar saat 16.00’da

Üç yaşlı safkan taylarının önemli koşularından biri olan sentetik pistte 2000 metre mesafede saat 16.00'da koşulacak.

Üç yaşlı safkan taylarının önemli koşularından biri olan Koşusu sentetik pistte 2000 metre mesafede saat 16.00'da koşulacak. Birincilik ikramiyesi 400.000 TL. olan koşuda toplam 18 safkan start alacak.

  1. 30.8.2020
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