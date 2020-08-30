Anafartalar saat 16.00’da
Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının önemli koşularından biri olan sentetik pistte 2000 metre mesafede saat 16.00'da koşulacak.
Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının önemli koşularından biri olan Anafartalar Koşusu sentetik pistte 2000 metre mesafede saat 16.00'da koşulacak. Birincilik ikramiyesi 400.000 TL. olan koşuda toplam 18 safkan start alacak.
- 30.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Anafartalar saat 16.00’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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