2. İnönü’de 8 safkan
İnönü adına düzenlenen 2 yaşlı İngiliz taylarına ait koşuda 8 safkan start alacak.
İnönü adına düzenlenen 2 yaşlı İngiliz taylarına ait koşuda 8 safkan start alacak. Çim pistte 1200 metre mesafede yapılacak koşunun ikramiyesi 165.000 TL. Saat 18.00'de başlayacak koşuda Akabba Göktuğ, Blinding Light, Dragon Born, Like The Stars, Real Runner, Red Luck, Ser Pehlivan ve Special Son start alacak.
- 30.8.2020
- Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye! Erol Bulut onu istedi
- Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt!
- Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe resmi teklifi yaptı
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetiminden flaş transfer kararı! O isim satılacak...
- Transfer haberi: Görüşmeler başladı! Fatih Terim'in gözdesi Fenerbahçe'ye
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
2. İnönü’de 8 safkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.