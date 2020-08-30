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30 Ağustos 2020, Pazar
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2. ’de 8 safkan

2. İnönü’de 8 safkan

 adına düzenlenen 2 yaşlı İngiliz taylarına ait koşuda 8 safkan start alacak.

adına düzenlenen 2 yaşlı İngiliz taylarına ait koşuda 8 safkan start alacak. Çim pistte 1200 metre mesafede yapılacak koşunun ikramiyesi 165.000 TL. Saat 18.00'de başlayacak koşuda Akabba Göktuğ, Blinding Light, Dragon Born, Like The Stars, Real Runner, Red Luck, Ser Pehlivan ve Special Son start alacak.

  1. 30.8.2020
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